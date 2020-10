Streit um Baumfällung : Schwere Vorwürfe gegen Schumacher

Die Eiche am Strangheidgesweg soll für ein Bauprojekt gefällt werden. Anwohner protestieren dagegen. Foto: Axel Vogel/AXEL VOGEL

Alfter. Geplante Fällung einer Eiche: Freie Wähler Alfter unterstellen dem Bürgermeister die Täuschung der Öffentlichkeit



Es sind schwere Vorwürfe, die die Freien Wähler gegen Alfters Bürgermeister Rolf Schumacher und die Gemeindeverwaltung vorbringen. Wurden Politik und Öffentlichkeit in der Debatte um die Fällung einer Eiche am Strangheidgesweg bewusst getäuscht? Das jedenfalls behauptet die Wählergemeinschaft in einer Veröffentlichung auf ihrer Internetseite. Die Gemeindeverwaltung will darauf aktuell nicht eingehen und verweist auf einen Termin Ende Oktober. Aber der Reihe nach:

■ Die Vorwürfe: Wie berichtet, wehren sich Anwohner gegen die Fällung einer nach ihren Angaben 80 Jahre alten Eiche am Strangheidgesweg. Auf zwei dort hintereinanderliegenden Grundstücken will ein Investor ein Mehrparteienhaus mit öffentlich gefördertem, demnach preisgünstigem Wohnraum bauen. Ein Spielplatz auf dem Grundstück wurde bereits vor rund drei Jahren demontiert. Ein neuer soll allerdings in einem nicht weit entfernten Neubaugebiet entstehen.

Schutz für Bäume Satzung regelt, wann in Alfter gefällt werden darf Die Alfterer Baumschutzsatzung stellt Bäume unter anderem unter Schutz, wenn sie einen Stammumfang von mindestens 100 Zentimetern in einem Meter Höhe ab dem Erdboden haben. Bestimmte Bäume fallen nicht unter diesen Schutz, wohl aber gesunde Eichen. Allerdings sind Ausnahmen möglich, etwa wenn von einem Baum eine Gefahr ausgeht, dieser krank ist oder ein überwiegendes öffentliches Interesse besteht. meu

Die Freien Wähler greifen Schumacher nun in der Sache an, nachdem die Ratsmitglieder Sandra Semrau und Bolko Graf Schweinitz bei der Gemeinde Akteneinsicht genommen haben. Nach Aussage der beiden hat die Gemeinde eine Strategie verfolgt, die Eiche zu fällen. So sei der Baum in Verwaltungsunterlagen zu dem Bauvorhaben nie thematisiert worden. Ebenso habe der Bürgermeister ein „aus Steuergeldern bezahltes Rechtsgutachten eingeholt“, um die Möglichkeit der Beseitigung des Baumes auszuloten, heißt es weiter.

Nicht zuletzt gehen die Freien Wähler davon aus, dass die hintere Fläche, auf dem Eiche steht, bewusst von der Gemeinde gekauft und an den Investor weiterverkauft wurde, um möglichen Einwänden der ursprünglichen Grundstückseigentümer gegen die Fällung des Baumes vorzubeugen. „Man muss davon ausgehen, dass das bewusste Zurückhalten dieser zentralen Informationen gegenüber dem Rat in der Absicht erfolgte, eine politische Abwägung zum Erhalt des Baumes zu vermeiden“, heißt es in dem Internetbeitrag der Freien Wähler weiter. Sie kritisieren, dass Schumacher in der Frage der Grundstücksverkäufe an den Investor dem Gemeinderat wesentliche Dinge vorenthalten und gegenüber den Anwohnern den Eindruck erweckt habe, sich für den Erhalt der Eiche einzusetzen. Nun fordert die Wählergemeinschaft mit einem Ratsantrag, dass zentrale Dokumente wie etwa das Rechtsgutachten der Politik vorgelegt werden.

■ Die Reaktion: Die Gemeindeverwaltung gibt sich auf Anfrage des General-Anzeigers zugeknöpft und geht auf die von den Freien Wählern geäußerten Vorwürfe vorerst nicht ein. Gemeindesprecherin Maryla Günther bestätigt den Eingang des Ratsantrags der Freien Wähler. Dieser solle in der Ratssitzung am 29. Oktober behandelt werden. „Die dazu notwendige umfangreiche Darstellung des Gesamtzusammenhangs erfolgt – soweit dem keine rechtlichen Gründe widersprechen – im öffentlichen Teil der Sitzung“, so Günther weiter.

Schumacher sucht aber auch das Gespräch mit der Öffentlichkeit. „Ich habe mich entschlossen, vor Beginn der nächsten Ratssitzung zu einem Bürgerdialog zu diesem Thema einzuladen“, teilt Schumacher mit. Coronabedingt werde die Teilnehmerzahl auf etwa zehn Personen begrenzt. Teilnehmen sollen Vertreter der Anwohner sowie der Verwaltung als auch der Politik. Stattfinden soll dieser vor der Ratssitzung Ende Oktober.

■ Die Anwohner: „Aus unserer Sicht müssen diese Punkte schnellstmöglich aufgeklärt werden, damit das Vertrauen in Politik und Verwaltung unserer Gemeinde nicht nachhaltig beschädigt wird“, teilt Michael Anders, stellvertretend für die Anwohner des Strangheidgeswegs mit, die sich gegen die Fällung der Eiche wehren. Die Anwohner fordern unter anderem, dass sich die Kommunalpolitik in einer öffentlichen Sitzung mit den Vorgängen befasst. Ebenso wollen sie Einsichtnahme in die Kaufverträge für die beiden betroffenen Grundstücke und ein Moratorium für das Bauvorhaben, bis alle Frage geklärt sind. Wie berichtet, haben die Anwohner mehr als 1000 Unterschriften für den Erhalt der Eiche gesammelt und an Schumacher übergeben.

■ Die Kreisverwaltung: Für Bauanträge in der Gemeinde Alfter ist die Kreisverwaltung in Siegburg zuständig. Nach Angaben von Daniela Blumenthaler von der Kreispressestelle ist der Bauantrag mittlerweile bei der Kreisverwaltung eingegangen. „Der Kreis als Bauaufsichtsamt prüft den eingereichten Bauantrag in baurechtlicher Hinsicht und entscheidet dann über eine Genehmigung“, so Blumenthaler.

