Briefzustellung in Alfter : Die Post braucht in Alfter wieder länger

Alfter Warten auf die Post: Erneut kommt es in Alfter zu Verspätungen bei der Zustellung.

Trotz elektronischer Ankündigung der Post keine Briefe im Briefkasten: Für eine 80-jährige Seniorin aus dem Lessenicher Weg in Alfter ist seit vier Wochen der Blick in den Briefkasten an manchen Tagen vergeblich. Die noch bis zum vergangenen Jahr berufstätige Anwohnerin, die den Service der Post für die elektronische Briefankündigung abonniert hat, versteht die Welt nicht mehr. „Die Briefe werden nachts eingescannt, am nächsten Tag aber nicht ausgeliefert“, kritisiert sie. Das sei besonders ärgerlich, wenn sie, wie in der vergangenen Woche, einen Brief ihres Hausarztes mit Rezepten erwartete, der dann nicht pünktlich zugestellt worden sei.