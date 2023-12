Keine Kreide mehr an den Fingern Alfter hat 900.000 Euro in die Digitalisierung der Grundschulen gesteckt

Tablets und ein digitales Board statt einer Tafel. Also keine Kreide mehr an den Fingern. Als Erwachsener kann man große Augen bekommen, wenn man sieht, was heute an einer Grundschule technisch möglich ist. Die Kinder wachsen wie selbstverständlich damit auf. In der Gemeinschaftsgrundschule Oedekoven stellte Alfters Bürgermeister Rolf Schumacher nun vor, wie die Investitionen in die Digitalisierung dort sowie an den anderen beiden Alfterer Grundschulen (siehe Info-Kasten) umgesetzt wurden.