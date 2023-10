Unfall mit Gefahrstoffen So probt die Feuerwehr Alfter den Ernstfall

An sich klang die Alarmierung für die Alfterer Feuerwehr, für die am Samstagmittag eine Übung angesetzt war, eher nach Routine. Ein simplen Verkehrsunfall auf der Schmalen Allee in Volmershoven bekam die Leitstelle gemeldet. Doch als die ersten Kräfte um Einsatzleiter Michael Hesse und den Witterschlicker Löschgruppenführer Michael Klaudt vor Ort eintrafen, entpuppte sich der Sachverhalt als weit dramatischer: Zwei Transporter waren zusammengestoßen, es gab mehrere Verletzte, so war ein Unfallbeteiligter unter den Reifen eines der Fahrzeuge geraten. Und zwar in Form eines Dummies.