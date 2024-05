Umgestaltung des Herrenwingert Ein erster Blick in Alfters neue Kultur- und Sporthalle

Alfter · Holz und Glas dominieren die neue Veranstaltungshalle am Herrenwingert in Alfter-Ort. Doch wann ist sie endlich nutzbar? Was ist mit der Spielfläche auf dem Dach? Und was kostet das nun alles? Auf diese Fragen gibt es nun Antworten.

27.05.2024 , 18:00 Uhr

Dominiert von Holz und Glas: die neue Kultur- und Sporthalle am Herrenwingert in Alfter-Ort. Foto: Christoph Meurer

Von Christoph Meurer Redakteur Vorgebirge