GA-Besuch beim „Tag der Offenen Gartenpforte“ So wird der Garten zum insektenfreundlichen Sommerparadies

Wie gestalte ich einen schönen Sommergarten? Diese Frage stellen sich wohl viele Gartenbesitzer spätestens nach dem endgültigen Verblühen ihrer Frühlingsboten jedes Jahr aufs Neue. Doch mit entsprechender Planung und Pflege kann man seinen Garten so gestalten, dass man das ganze Jahr etwas davon hat. Das beweist Brigitte Meuer mit ihrem naturnahen Garten aus Witterschlick. Mit Herzblut bei Pflege und Gestaltung hat sie für ihre Familie und Wildtiere eine grüne Ruhe-Oase geschaffen, die sie auch am Tag der Offenen Gartenpforte allen Interessierten präsentiert hat. Wie man lange Freude am Garten hat, hat sie auch verraten.