Nachbarschaftsstreit in Alfter : Sorgte Baum für Rückstau des Hochwassers?

Um den Baum eines Nachbarn hat sich der Bach beim Juli-Hochwasser so aufgestaut, dass der Garten von Heike Güth überschwemmt wurde. Foto: Axel Vogel

Alfter-Witterschlick Nachbarn in Witterschlick streiten sich um einen Baum, der unmittelbar am Hitelbach wächst. Einige fürchten, dass er für einen Rückstau des Hochwassers am 14. Juli gesorgt hat. Der Besitzer widerspricht und sagt, dass es ohne ihn vielleicht sogar noch schlimmer gekommen wäre.

Heike Güth saß am 14. Juli gemütlich in ihrem Wintergarten an der Steuererklärung, als das Hochwasser kam. Gegen 16.15 Uhr alarmierte sie ein Nachbar, dass der Hitelbach, der unmittelbar an der Rückseite ihres Grundstücks an der Geltorfstraße vorbeifließt, über die Ufer tritt. Das Wasser staute sich auf und überflutete ihren Garten samt Blockhaus. Verantwortlich dafür macht sie den Baum eines Nachbarn, an dem sich das Wasser gestaut haben soll. Die Gemeinde gibt jedoch eine andere Ursache für den Rückstau an.

An normalen Tagen ist der Hitelbach ein unauffälliges Rinnsal, doch am 14. Juli verwandelte er sich wie viele Bäche in der Region zu einem reißenden Strom. „Im Hinlaufen zur Hütte merkte man schon: Diese Wassermassen sind überhaupt nicht mehr aufzuhalten“, erinnert sich Güth. Rund anderthalb Stunden verbrachte sie damit, die Habseligkeiten aus der Hütte in Sicherheit zu bringen. „Dann konnten mein Mann und ich nichts mehr machen außer abzuwarten“, sagt sie. Das Wasser stieg immer weiter, bis das Blockhaus und der Garten schließlich unter Wasser standen. Die Feuerwehr war nicht zu erreichen, dann fiel der Strom in Witterschlick für 24 Stunden aus, schildert Güth weiter. Gut 50 Jahre haben ihre Eltern im Haus gewohnt, vor drei Jahren zog sie selbst dorthin zurück. Etwas Vergleichbares habe sie in all den Jahren noch nicht erlebt.

„Der Bach hat wegen des Regens schon die Tage vorher hoch gestanden. In der Nacht wussten wir nicht, warum es sich dann noch so massiv gestaut hat“, sagt sie. Ein Nachbar berichtete ihr am Folgetag, einen möglichen Grund gefunden zu haben: An einem jungen Baum, der unmittelbar am Bach wächst, soll sich in der Flutnacht ein Brett verkeilt haben. „Wie eine Fontäne“ soll das Wasser daran hochgespritzt sein. Der Baum gehört laut Güth zum Ehepaar Matzke-Hajek, das an der Rückseite ihres Grundstücks in der parallel zur Geltorfstraße verlaufenden Willy-Haas-Straße wohnt. „Der Baum fing vor drei Jahren an, zu wachsen. Wir haben den Nachbarn gebeten, ihn wegzumachen, aber er hat gesagt, der Baum sei zur Sicherung des Hangs da.“

Baumbesitzer: Wurzeln halten den Boden zusammen

Für den Laien möge es so aussehen, dass der Baum, der bei Extremhochwasser umspült wird, den Verlauf stören könnte, erklärt sein Besitzer Günter Matzke-Hajek auf Anfrage. Doch bei der Pflanze handelt es sich um eine Schwarzerle, und als feuchtigkeitsliebende Baumart stehe sie dort goldrichtig. „Der Baum ist eher heilsam: Mit seinen Wurzeln hält er den Boden fest. Wenn dort keine Gehölze stehen würden, würde die Erde bei einem Hochwasser viel stärker abgetragen werden“, führt er aus. Dementsprechend wolle er den Baum auch nicht entfernen. „Ich habe vollstes Verständnis für die Verzweiflung meiner Nachbarn, deren Grundstücke überflutet wurden. Es tut mir sehr leid für sie. Aber das Wasser ist von oberhalb auf ihre Grundstücke geflossen. Dass der Baum etwas damit zu tun haben soll, kann ich nicht nachvollziehen“, sagt Matzke-Hajek.

Eine vorsichtige Einschätzung steuert auch die Gemeinde Alfter bei, die den Bachlauf laut Pressesprecherin Maryla Günther mittlerweile begutachtet hat. Der Bauhof habe den Baum und die Gesamtsituation gesichtet und fotografisch dokumentiert. „Es wurde dabei festgestellt, dass der Baum (acht bis zehn Zentimeter breit) nicht Grund für die angezeigte Überschwemmung war. Die Ursache waren vermutlich verschiedene Bauwerke direkt am Bach, die den Bachlauf einengen.“ Günther schränkt jedoch ein: Es sei nicht Aufgabe der Gemeinde, zu beurteilen, was den Rückstau verursacht hat und ob die Bauwerke unrechtmäßig dort errichtet worden sind. Dafür sei die Untere Wasserbehörde des Rhein-Sieg-Kreises zuständig.