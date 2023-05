Spargelanbau im Vorgebirge Deshalb wächst nicht auf jedem Spargelfeld in diesem Jahr Spargel

Die Spargelzeit ist in vollem Gange: Doch auf manchen Feldern im Vorgebirge in Bonn kann es sein, dass in diesem Jahr ein anderes Gemüse auf den gewohnten Spargelfeldern wächst. Denn der Boden muss sich nach einigen Jahren vom Spargelanbau erholen. Das weiß auch Markus Mandt, Landwirt vom Bio Gemüsehof Mandt in Alfter. Wenn eine „Kultur“ mehrere Jahre auf einem Feld wächst, ist die „Ernteleistung nicht mehr gegeben“, sagt der 29-Jährige.