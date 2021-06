Umfangreiche Forderungen der SPD : Alfterer Spielplätze sollen schöner werden

Das macht Spaß: Ein Kind nutzt die Rutsche des Spielplatzes an der Lukasgasse in Alfter-Ort. Foto: Axel Vogel

Alfter Nach dem Willen der SPD soll sich auf den Alfterer Spielpätzen einiges tun. Die Idee dazu hatte die Partei aber nicht alleine.

Damit aber nicht genug. Weiter will die SPD, dass die Alfterer Gemeindeverwaltung zunächst testweise auf drei Spielplätzen sogenannte Spielplatzboxen aufstellt, in denen Eltern etwa Sandspielzeug deponieren können, das dann von allen Kindern genutzt werden kann.

Angebote auch für ältere Kinder

Des Weiteren sollen einige Spielplätze durch spezielle Angebote auch für ältere Kinder und Jugendliche interessant werden. „Die Spielplätze in Alfter weisen insgesamt einen wiederkehrenden Mix aus Spielgeräten für Kleinkinder und jüngere Kinder auf, die meist fußläufig einen akzeptablen Mix zur Beschäftigung vorfinden“, heißt es dazu in der Antragsbegründung. Für größere Kinder und Jugendliche sei kein Spielplatz in Alfter wirklich attraktiv.