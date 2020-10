SPD in Alfter : Hans G. Angrick tritt als Parteichef zurück

Alfter Die Alfterer SPD braucht einen neuen Vorsitzenden. Der Grund dafür hat mit der neuen Ratsfraktion zu tun, die im November ihre Arbeit aufnehmen wird.

Die Alfterer SPD braucht eine neue Person an der Spitze. Wie die Partei am Freitag mitteilte, hat Hans G. Angrick das Amt des Ortsvereinsvorsitzenden niedergelegt. Laut Pressemitteilung hat Angrick am Mittwoch in einer kurzfristig einberufenen Vorstandssitzung seinen sofortigen Rücktritt erklärt.