Abschalt-Vorhaben in Ausschuss gescheitert Straßenbeleuchtung bleibt in Alfter nachts angestellt

Alfter befindet sich im Haushaltssicherungskonzept, Sparen ist also angesagt - aber nicht um jeden Preis. Das zeigten Debatte und Abstimmung im Gemeindeentwicklungsausschuss, als es um die Straßenbeleuchtung ging. Denn die sollte laut Vorlage der Verwaltung künftig in der Nacht für einige Stunden ausgestellt werden. Denn weniger Beleuchtung spare Strom und Kosten, so die Begründung. Schon im Februar hatte sich die Politik mit dem Thema beschäftigt und ein Zeitkontingent festgelegt, in dem es in Alfter dunkel werden soll. Eine Entscheidung wurde damals nicht getroffen. Die fiel nun am Dienstag. Bei einem Patt von 9:9 Stimmen wurde die Vorlage der Verwaltung abgelehnt. Auf Vorschlag der CDU stimmte der Ausschuss namentlich ab, geschlossen votierten CDU und UWG dagegen.