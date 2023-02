Beitrag zum Energiesparen : Straßenlaternen in Alfter sollen nachts ausbleiben

Alfter In Alfter sollen Straßenlaternen nachts abgeschaltet werden – allerdings nicht alle und auch nicht die gesamte Nacht. Das hat die Politik beschlossen.

In Alfter wird es künftig nachts dunkler bleiben. Der Ausschuss für Gemeindeentwicklung hat jetzt beschlossen, dass die Straßenbeleuchtung von Sonntagabend bis Freitagmorgen, also unter der Woche, von Mitternacht bis 5 Uhr abgeschaltet wird. An den Wochenenden, von Freitagabend bis Sonntagmorgen, soll das Licht von 1 Uhr bis 5 Uhr nicht leuchten.

Der Umweltverband BUND fordert, dass die in Königswinter jetzt angeordnete Abschaltung von Laternen und Denkmalstrahlern von 24 Uhr bis 5 Uhr morgens auch in anderen Kommunen des Kreises eingeführt werden soll.

Allerdings wird Alfter nun nachts nicht komplett in Dunkelheit versinken. Dort, wo es die Verkehrssicherheit erfordert, sowie an den Verbindungswegen zu den Bahnhaltestellen sollen die Laternen angeschaltet bleiben. In diesem Zusammenhang hat sich der Ausschuss vorbehalten, den Plan der Straßenzüge, an denen die Beleuchtung aus bleiben soll, noch zur Abstimmung vorgelegt zu bekommen.