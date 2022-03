Ukraine-Krieg : Gemeinde Alfter will Flüchtlinge im Alfterer Schloss unterbringen

Die Gemeinde Alfter hat das Alfterer Schloss eigentlich gemietet, um dort die OGS der Anna-Schule unterzubringen. Foto: Axel Vogel

Alfter Die Gemeinde Alfter sucht händeringend Wohnraum für aus der Ukraine geflüchtete Menschen. Aus diesem Grund soll das Alfterer Schloss als Unterkunft dienen. So schnell geht das aber nicht.

Die Gemeinde Alfter will das Alfterer Schloss zur Unterbringung von aus der Ukraine geflüchteten Menschen nutzen. Bürgermeister Rolf Schumacher hat das in einem Schreiben an die Alfterer Bürgerinnen und Bürger mitgeteilt, ebenso ist die Angelegenheit Thema in der nächsten Sitzung des Ausschusses für Gemeindeentwicklung am Dienstag, 5. April.

Wie Schumacher in seinem Brief erläutert, sind bereits jetzt rund 100 Menschen aus der Ukraine in der Gemeinde untergebracht. „Die Hilfsbereitschaft in unserer Bevölkerung ist extrem groß, sodass bislang überwiegend private Unterbringungen ermöglicht werden konnten“, schreibt Schumacher weiter. Inzwischen hätten die Zuweisungen über die Bezirksregierung in die Kommunen begonnen. Dem Bürgermeister zufolge bedeutet das, dass die Zuflucht suchenden Menschen innerhalb von drei Tagen vor Ort untergebracht werden müssen.

Gemeinde hat Alfterer Schloss bereits gemietet

Allerdings seien die in Alfter vorhandenen Gemeinschaftsunterkünfte sehr ausgelastet. Das liegt laut Schumacher auch daran, dass durch die Vermittlung der Deutschen Welle zusätzlich afghanische Ortskräfte aufgenommen wurden. „Durch Umzüge innerhalb der vorhandenen Unterkünfte haben wir noch einige wenige Plätze schaffen können“, schreibt der Bürgermeister weiter.

In dieser Situation kommt für die Gemeinde das Schloss ins Spiel. Wie berichtet, hatte der Gemeinderat im Dezember des vergangenen Jahres beschlossen, das historische Bauwerk zu mieten, um in ihm den Offenen Ganztag der Anna-Grundschule unterzubringen. Das soll auch weiterhin passieren. Bislang war geplant, zunächst das Erdgeschoss des Schlosses sowie ein anderes, bislang als Kita genutztes Gebäude zu sanieren.

Verfügbarer Wohnraum soll gemeldet werden

Wie die Verwaltung in den Unterlagen zur Sitzung des Gemeindeentwicklungsausschusses ausführt, werden für die Flüchtlinge Räume im Untergeschoss, das Obergeschoss wie auch gegebenenfalls das Dachgeschoss als Wohn- und Aufenthaltsräume benötigt. In den Jahren 2015/16 waren im Schloss bereits Flüchtlinge untergebracht. Bis dort wieder Menschen eine Zuflucht finden, ist „eine Vielzahl baulicher und organisatorischer Maßnahmen umzusetzen“, wie Schumacher weiter an die Alfterer Bürgerinnen und Bürger schreibt.