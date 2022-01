Stühleshof : Umgekippter Baum droht in Alfter auf Straße zu stürzen

In Alfter drohte ein Baum auf die Straße zu stürzen. Foto: Axel Vogel

Alfter In Alfter ist die Feuerwehr im Einsatz. An der Straße „Stühleshof“ drohte ein Baum auf die Fahrbahn zu stürzen. Die Straße wurde in beide Richtungen gesperrt.



Ein Baum drohte am Dienstagabend in Alfter auf die Straße zu stürzen. Aus diesem Grund wurde der „Stühleshof“ in beide Richtungen gesperrt. Wie Michael Hesse, Sprecher der Freiwilligen Feuerwehr Alfter, mitteilte, stürzte der Baum auf der Böschungsseite um und drohte, auf die Fahrbahn zu fallen. Der Stamm des Baums habe einen Durchmesser von 20 bis 30 Zentimeter.