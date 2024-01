Bäckerei in Alfter Unbekannte richten bei Einbruch hohen Sachschaden an

Im Zeitraum zwischen dem 3. Januar gegen 18.30 Uhr und dem Folgetag gegen 2.40 Uhr sind bislang unbekannte Täter in eine Bäckereifiliale in der Straße Landgraben in Alfter eingebrochen. Dabei haben sie einen Sachschaden in fünfstelliger Höhe verursacht. Das berichtet die Polizei Bonn am Donnerstagmorgen.