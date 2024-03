Unfall in Alfter Autofahrer rammt Autos und Supermarkt

Zu einem kuriosen Unfall ist es am Samstag gegen 14.15 Uhr auf dem Parkplatz des Herrenwingert in Alfter gekommen. Dabei soll nach GA-Informationen ein betagter Autofahrer bei einem Parkvorgang mehrere andere Fahrzeuge beschädigt und anschließend gegen einen Stützpfeiler am Eingang des dortigen Edeka-Marktes gefahren sein.