Kreuzung an K12n : Zwei Verletzte bei Kollision zweier Autos in Alfter

Alfter Zwei Menschen sind bei einem Verkehrsunfall in Alfter-Oedekoven verletzt worden. Dort waren zwei Fahrzeuge kollidiert. Die K12n wurde am Dienstagabend zeitweise voll gesperrt.

Bei der Kollision zweier Autos auf der K12n in Alfter-Oedekoven sind am Dienstagabend zwei Menschen leicht verletzt worden. Die 32-jährige Fahrerin und ihr 57 Jahre alter Beifahrer wurden in ein Krankenhaus gebracht, wie die Polizei am späten Dienstagabend mitteilte. Die beiden im Auto der Frau sitzenden Kinder, darunter ein Säugling, blieben unverletzt.