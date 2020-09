K12n voll gesperrt : Zwei Schwerverletzte bei Verkehrsunfall auf K12n in Alfter

Alfter Zwei Menschen sind bei einem Verkehrsunfall in Alfter-Oedekoven schwer verletzt worden. Dort waren zwei Fahrzeuge kollidiert. Die K12n ist derzeit voll gesperrt.

Bei der Kollision zweier Autos auf der K12n in Alfter-Oedekoven sind am Dienstagabend zwei Menschen schwer verletzt worden. Sie wurden in ein Krankenhaus gebracht, wie ein Feuerwehrsprecher vor Ort mitteilte.

Demnach stießen die beiden Fahrzeuge auf Höhe der Alfterer Straße frontal miteinander zusammen. In einem Auto saßen den Angaben zufolge fünf Personen, in dem anderen Pkw zwei Personen. Die Unfallursache und weitere Details waren am Dienstagabend noch nicht bekannt. Einsatzkräfte der Feuerwehr waren vor Ort, um Betriebsmittel auf der Fahrbahn aufzunehmen. Die K12n war am Abend zunächst in beide Richtungen voll gesperrt.