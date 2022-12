10.000 Euro Schaden : Zwei Verletzte bei Autounfall in Alfter-Impekoven

Zwei Verletzte wurden ins Krankenhaus gebracht. Foto: Holger Hollemann

Impekoven Am Montagmorgen haben sich eine 59-jährige Frau und ein 52-jähriger Mann bei einem Autounfall in Alfter verletzt. Beide Fahrzeugführer gaben an, dass sie über eine grüne Ampel fuhren. Die Polizei sucht jetzt nach Zeugen.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Am Montagmorgen gegen 10:35 Uhr sind in Alfter-Impekoven im Kreuzungsbereich Ahrweg/Euskirchener Straße/Hauptstraße zwei Fahrzeuge zusammengestoßen, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Dabei wurden eine 59-jährige Frau und ein 52-jähriger Mann verletzt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 10.000 Euro. Beide Betroffenen mussten ins Krankenhaus gebracht werden.

Die 59-jährige Fahrerin gab an, dass sie auf der Hauptstraße aus Witterschlick kommend in Fahrtrichtung Ahrweg über eine grüne Ampel fuhr. Dabei kollidierte sie an der Euskirchener Straße (B56) mit dem Fahrzeug des 52-Jährigen, das von rechts auf sie zukam, teilte sie weiter mit. Auch der 52-Jährige sagte der Polizei, dass er beim Überfahren der Kreuzung grünes Licht hatte.