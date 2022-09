Zufahrtsstraße gesperrt : Auto überschlägt sich am Rathaus in Alfter-Oedekoven

Das Auto überschlug sich auf dem Zufahrtsweg zum Rathaus. Foto: ga

Oedekoven Am Rathaus in Alfter-Oedekoven hat sich am Mittwoch ein Auto überschlagen. Die Hintergründe des Unfalls sind noch unklar. Für die Zeit des Einsatzes ist die Zufahrtsstraße gesperrt worden.



Ein Auto hat sich am Mittwoch am Rathaus in Alfter-Oedekoven überschlagen. Der Alleinunfall ereignete sich um 12 Uhr auf der Zufahrt zum Alfterer Rathaus, teilte Silke Simon, stellvertretende Sprecherin der Feuerwehr, mit.

Die Einsatzkräfte seien noch vor Ort; die Zufahrtsstraße ist gesperrt worden. Wieso sich das Auto überschlug und ob jemand dabei verletzt wurde, ist noch unklar.