Unfall in Witterschlick Mit Schotter beladener Laster kippt von Straße

In Witterschlick ist ein mit Schotter beladener 40-Tonner aus noch ungeklärter Ursache von der Fahrbahn gekippt. Auf der Straße Schmale Allee war eine Bergungsfirma aus Bad Neuenahr-Ahrweiler am Dienstagabend damit beschäftigt, den Lkw wieder auf die Straße zu bekommen. Der Unfall ereignete sich bereits am frühen Nachmittag.