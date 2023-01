Polizei ermittelt : Unterstand für Einkaufswagen in Alfter beschädigt

Unterstand für Einkaufswagen in Alfter beschädigt

Alfter Mitarbeiter und Kunden eines Getränkemarktes in Alfter fanden am Montagmorgen einen zerstörten Unterstand für Einkaufswagen. Die Polizei hat eine Vermutung.

Vandalismus oder Verkehrsunfallflucht? Der Anblick des beschädigten Unterstands für Einkaufswagen auf dem Parkplatz vom REWE-Getränkemarkt in Alfter lässt verschiedene Schlussfolgerungen zu. Wie die Polizei mitteilt, wird in Richtung der Verkehrsunfallflucht ermittelt.

Im Zeitraum zwischen Sonntag 18 Uhr und Montagmorgen 7.30 Uhr, kam es zur Beschädigung. Zeugen werden gebeten sich unter der 0225-150 oder per Email an vk2.bonn@polizei.nrw.de zu melden. Es wird speziell nach Fahrzeugen gesucht, die in der angegebenen Zeitspanne auf dem Parkplatz möglicherweise Fahrübungen veranstaltet haben.