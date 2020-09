Müll und Zerstörungen auf dem Böhling: Vandalismus an Aussichtspunkt in Alfter nimmt zu

Vandalismus an Aussichtspunkt in Alfter nimmt zu

Alfter Der Alfterer Heimatverein Alfter denkt über den Verkauf des beliebten Aussichtspunktes nach. Unbekannte knackten Schloss und befuhren das Gelände.

Wird der Böhling , der beliebte Aussichtspunkt oberhalb von Alfter-Ort, verkauft? Nach einem erneuten Akt von Vandalismus denkt man beim Heimatverein Alfter, dem das rund ein Hektar große Naturareal gehört, auf jeden Fall laut darüber nach. „Nach einer Serie von Zerstörungen an Bänken und Bäumen sowie vermehrtem wilden Müll in den letzten Monaten und Jahren gibt es auf jeden Fall Mitglieder im Verein, die genau das nun fordern“, berichtet der Vereinsvorsitzende Georg Melchior.

Den jüngsten Anlass dazu hatte es Ende August gegeben. Unbekannte hatten ein fingerdickes Vorhängeschloss an einem versenkbaren Poller durchtrennt. Diese hat der Heimatverein auf dem Böhling installiert, um zu verhindern, dass Menschen direkt mit dem Auto auf die vom Heimatverein mit viel Aufwand als Rast- und Treffpunkt aufgewertete Anhöhe fahren, um dort die Aussicht zu genießen. Laut Melchior wurde der Poller umgelegt und der Böhling anschließend befahren, was er an Reifenspuren festgestellt hat. Melchior hat bei der Polizei Anzeige erstattet.

Die Beschädigungen setzen dem Heimatverein schon lange zu

Zwar räumt er ein, dass es dieses Mal keine größeren Verwüstungen oder Beschädigungen auf dem Böhling gegeben hat. Aber er sagt: „Das war der berühmte letzte Tropfen, der das Fass nun einfach zum Überlaufen gebracht haben könnte.“ Schließlich würden dem Heimatverein schon lange die vielen mutwilligen Beschädigungen von Einrichtungen zusetzen, die die Vereinsmitglieder in ungezählten Stunden aufgebaut hätten und pflegen. „Viele von uns haben einfach keine Lust mehr, drei- bis viermal pro Woche den Müll zu entsorgen oder etwas neu zu streichen, was eine Woche später wieder mit Farbe beschmiert ist.“

Die Entscheidung fällt bei der nächsten Mitgliederversammlung

Und wie geht es nun weiter? Wir müssen uns über einen endgültigen Verkauf erst noch im gesamten Verein verständigen“, so Melchior. Dafür sei vor allem ein Mehrheitsentscheid vonnöten, der aber erst auf der nächsten Mitgliederversammlung gefällt werden könnte. Wann diese in Coronazeiten anberaumt werden könne, stehe noch in den Sternen, sagt er weiter. Aber so viel steht fest. „Die Stimmung im Verein ist nach diesen nicht enden wollenden Beschädigungen und Zerstörungen schlecht“, betonte Melchior.