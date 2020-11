Vandalismus in Oedekoven : Treffpunkt in Oedekoven mutwillig beschädigt

Mit roher Kraft wurde die Infotafel am Apfeltor in Oedekoven zerstört. Foto: Detlef Nath

Alfter-Oedekoven Der Heimat- und Naturschutzverein Oedekoven klagt über Vandalismus. Und das an einer Anlage, die erst kürzlich eingeweiht wurde.

Erst Anfang Oktober wurde das Apfeltor in Oedekoven eingeweiht. Am vergangenen Wochenende haben bislang Unbekannte nun ihre Zerstörungswut an dem kleinen Treff- und Informationspunkt am Jungfernpfad in Oedekoven ausgelassen.