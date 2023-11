Vielfältige Unterstützung vor der Haustür So hilft der Verein Rückenwind Bedürftigen in Alfter und Bornheim

Auch bei harten Einzelschicksalen springt der Verein ein. So erinnert sich der Vorsitzende an eine Familie, die in der Weihnachtszeit bei einem Brand ihr Zuhause verloren hat und Unterstützung erhielt, um sich neue Möbel beschaffen zu können. Und seiner Stellvertreterin ist eine Frau in Erinnerung geblieben, die aufgrund einer psychischen Erkrankung lange Zeit keinen Beruf ausüben konnte. Als sie dann ein passendes Jobangebot für den Wiedereinstieg hatte, fehlte ihr der Führerschein, bei dessen Finanzierung der Verein dann seinen „Rückenwind“ gab. Und nach der Flut 2021 leisteten die Mitglieder ihren Beitrag zum Wiederaufbau, indem sie Baumarktgutscheine an Betroffene vergaben.