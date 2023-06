Nicht alle Kinder bekommen einen Platz So steht es um Offene Ganztagsplätze in der Voreifel und dem Vorgebirge

Um Familie und Beruf vereinen zu können, geht es für viele Eltern von Grundschulkindern nicht ohne ihn: Ein Platz in der Offenen Ganztagsschule (OGS) gewährleistet eine Betreuung im Anschluss an den Unterricht über den Mittag hinaus. Ab August 2026 erhalten Grundschulkinder schrittweise sogar einen Rechtsanspruch auf einen Platz in der OGS (siehe Info-Kasten). Doch mancherorts reichen die Plätze bereits jetzt nicht aus – wie in Hennef, wo Eltern eine Online-Petition gestartet haben, weil 107 Kinder keinen OGS-Platz erhalten haben.