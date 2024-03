Autos landen in Sackgasse Verkehrschaos in Oedekoven wegen Baustelle in Bonn

Für gewöhnlich ist die Henri-Spaak-Straße eine ruhige Straße in einem Wohngebiet. In Medinghoven führt sie vom Europaring vorbei an Einfamilienhäusern und geht dann nahtlos von Bonn in den Alfterer Ortsteil Oedekoven über. Dort ist die Straße mittels Poller abgesperrt. Man kann von Bonn oder von Alfter aus in die Henri-Spaak-Straße hin-, aber eben nicht durchfahren. Doch das genau versuchen derzeit unzählige Autofahrer – sehr zum Ärgernis von Anwohnern wie Ralf Weidenbrück.