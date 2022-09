Verkehrsunfall in Alfter : Radfahrerin begeht Fahrerflucht nach Unfall mit E-Bike-Fahrerin

Verkehrsunfall in Alfter

Alfter Bei einem Verkehrsunfall in Alfter zwischen zwei Radfahrerinnen hat eine Unbekannte am Dienstagmorgen Unfallflucht begangen. Die andere 37-jährige Unfallbeteiligte verletzte sich. Nun bittet die Polizei um Hilfe bei der Fahndung.

In Alfter-Impekoven hat es am Dienstagmorgen gegen sieben Uhr einen Verkehrsunfall zwischen einer Pedelec- und einer Radfahrerin gegeben. Die 37-jährige E-Bike-Fahrerin war laut Polizei auf einem Radweg der B56 in Richtung Duisdorf unterwegs, als es zu einem Zusammenstoß mit einer anderen Radfahrerin kam. Die 37-Jährige stürzte und verletzte sich dabei.