Virtueller Ostermarsch : Selfie für den Frieden

Foto am Friedensweg: Dieter Dirnbach vom MC Kuhle Wampe hat die Station vorab getestet. Foto: Günter Benz

Aufgrund der Corona-Pandemie finden auch in diesem die Ostermärsche nicht in gewohnter Weise statt. Friedensaktivisten aus Alfter haben sich daher etwas überlegt.

Die Corona-Pandemie überlagert derzeit alles. Sicher: Der Kampf gegen das Virus ist eine Menschheitsaufgabe, die keinen Aufschub duldet. Dennoch dürfen andere große Herausforderungen nicht vergessen werden – etwa der Einsatz für den Umweltschutz oder das Engagement für eine friedlichere Welt. Zu Letzterem gehören die Ostermärsche, bei denen Menschen für Abrüstung und Frieden auf die Straße gehen – obschon es heutzutage deutlich weniger sind als in früheren Jahrzehnten.

Womit wir wieder bei Corona wären. Auch in diesem Jahr werden die Ostermärsche nicht in gewohnter Form stattfinden. Dennoch wollen Friedensaktivisten ein Zeichen setzen. An dieser Stelle kommt der Motorradclub (MC) Kuhle Wampe Bonn/Rhein-Sieg ins Spiel, der sich der Friedensbewegung verpflichtet fühlt.