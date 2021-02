Störung bei Vodafone : Alfterer seit mehr als einer Woche ohne Internet, TV und Telefon

Zahlreiche Vodafone-Kunden sind aktuell in Alfter-Ort von einer Störung betroffen. Foto: dpa/dpa (Symbolfoto)

Alfter. Viele Anwohner des Herrenwingert klagen über einen Störung im Vodafone-Netz. Und das Problem wird wohl noch eine Weile bestehen.

Kein Internet, kein Telefon, kein Fernsehen. Seit Montag vergangener Woche sind die Leitungen bei vielen Bewohnern mehrerer Mehrparteienhäuser am Herrenwingert in Alfter-Ort tot. Das hat Anwohner Rudolf Lui jetzt dem General-Anzeiger berichtet. Was ihn besonders ärgert: Beim Anbieter Vodafone seien keine Auskünfte über die Art der Störung oder über eine zeitliche Perspektive zur Problembehebung zu erfahren. Dabei seien Techniker bereits vor Ort gewesen.