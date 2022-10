Lesung an der Alanus Hochschule : Vom aristokratischen Outlaw und der Angst um die Familie in der Ukraine

Die ukranische Autorin Natalka Sniadanko war zu Gast in der Alanus Hochschule. Foto: Susanne Träupmann

Alfter Die ukrainische Autorin Natalka Sniadanko war zu Gast in der Alanus Hochschule. Dabei sprach sie auch darüber, warum ukrainische Schriftsteller bisher weniger bekannt sind und oft auf russisch schrieben.



Von Susanne Träupmann

Wie erleben ukrainische Künstler die aktuelle gesamteuropäische Krise und wie schätzen sie die Rolle von Kunst und Literatur dabei ein? Diese Frage kam zuletzt bei Studierenden der Alanus Hochschule in einem Seminar im Rahmen des Studiums Generale auf. Mit Dozentin Petra von der Lohe befassten sie sich mit den Auswirkungen von Krisen auf die Literatur. Eine Lesung der ukrainischen Autorin Natalka Sniadanko aus ihrem neuen Roman „Der Erzherzog, der den Schwarzmarkt regierte, Matrosen liebte und mein Großvater wurde“ ergänzte nun die Diskussion.

Als Romanautorin sowie als Übersetzerin deutsch- und polnischsprachiger Literatur ins Ukrainische hat sich Sniadanko einen Namen gemacht, nach Alfter kam sie auf Einladung der Dozentin von der Lohe. Vom Kriegsausbruch in ihrer Heimat sei Sniadanko überrascht worden, als sie gerade in Polen war, erfuhren die Besucher der Lesung. Aktuell lebt die Autorin mit ihren beiden Kindern als „Writer in Residence“ in Marbach, „als erste Stipendiatin aus der Ukraine des Deutschen Literaturarchivs“, erzählt die 49-Jährige.

Ein leidenschaftlicher Kämpfer für die ukrainische Unabhängigkeit

„Leser sind kritischer, Informationen werden eher reflektiert. Durch mein Buch kann man die jetzige Situation in der Ukraine besser verstehen“, sagte sie vor mehr als 30 Zuhörern. In ihrem nun vorgestellten Buch, ihrem dritten auf Deutsch erschienenes Werk, geht es um den Habsburger Wilhelm Franz Joseph Karl (1895-1948) sowie dessen Enkelin Halyna. In Kroatien geboren, lebte Wilhelm später in Galizien und der Ukraine. Er war ein leidenschaftlicher Kämpfer für die ukrainische Unabhängigkeit, der eigentlich nach dem Zweiten Weltkrieg in Kiew starb. Sniadanko lässt den aristokratischen Outlaw nach seinem Tod fiktiv weiterleben. Dabei steigt er zu einer Schwarzmarktgröße auf und erzählt der Enkelin von seinen Abenteuern. Auch in deren Jugend ist die Unabhängigkeit der Ukraine zum Greifen nahe. „Der Erzherzog“ umspannt so mehrere Jahrzehnte und erzählt in quirligen Zeitsprüngen anhand einer Familiengeschichte die Geschichte Europas.

„Beim Lesen des Romans ist mir aufgefallen, dass ich von Literatur und Geschichte der Ukraine keine Ahnung habe“, stellte Germanistin von der Lohe fest. Eine Folge der vielen Jahrzehnte der Sowjetzeit, so Sniadanko, in denen das Ukrainische nur eine Nebenrolle gespielt hat. „Wir hatten lange keine ökonomischen Grenzen zu Russland. Ukrainische Autoren wurden nicht gefördert. Wer als Künstler etwas werden wollte, der ging nach Moskau und schrieb auf Russisch. Viele namhafte russische Autoren sind Ukrainer wie zum Beispiel Gogol. Man muss erst einmal definieren, was russische Kultur eigentlich ist.“

Die Angst um Freunde und Familie ist gewachsen

Der aktuelle Krieg ist für sie permanent präsent. Auch wenn sie in verschiedenen Städten mit ihrem neuesten Werk auf Leserreise unterwegs ist, ihre Gedanken seien bei ihrer Familie und ihrem Mann in Lwiw. Er habe sich bei Kriegsbeginn freiwillig an die Front gemeldet, ein Freund ihrer Kinder sei bereits gefallen. Die Angst um Familie und Freunde sei gewachsen, denn das Bombardement ihrer Heimatstadt habe zugenommen. „Die Russen bombardieren jetzt ruhigere Gegenden im Westen mit dem Ziel, die Infrastruktur zu zerstören“, ist sich die zweifache Mutter sicher, die sich dem Westen sprachlich und kulturell stark verbunden fühlt. „In der Architektur in Lemberg sieht man die gemeinsamen europäischen Wurzeln.“