Von der Kita in die Schule Wie Kinder Übergänge meistern

Alfter · Fängt mit der Einschulung wirklich der Ernst des Lebens an? Diese Frage kann Kindern Angst machen. Wie Eltern ihren Kindern die Sorgen nehmen und sie beim Übergang in einen neuen Lebensabschnitt begleiten können, darum ging es jetzt bei einem Themenabend in Alfter.

31.01.2024 , 12:00 Uhr

Der Übergang von der Kita in die Schule ist ein wichtiger Schritt im Leben von Kindern und kann mit Sorgen und Ängsten verbunden sein. Foto: DPA





Von Chantal Dötsch