Elektrifizierung der Voreifelbahn Wegen der Bauarbeiten wird ein Ort monatelang geteilt

Es ist ein großes Infrastrukturprojekt für das Linksrheinische: die Elektrifizierung der Voreifelstrecke. Mit Strom statt Diesel sollen die Züge der S-Bahn-Linie 23 in naher Zukunft zwischen Bonn, Alfter, Meckenheim, Rheinbach, Swisttal und Euskirchen fahren; umweltfreundlicher und spurtstärker. Doch wie am Ende eines jeden Bauvorhabens hoffentlich Verbesserungen stehen, sind die konkreten Arbeiten mit Einschränkungen für die Menschen verbunden. Für die Bewohner von Volmershoven-Heidgen könnte es in dieser Hinsicht knüppeldick kommen. Die Arbeiten zur Elektrifizierung der Strecke dürften massive Auswirkungen auf den Alfterer Doppelort haben – und das über Monate.