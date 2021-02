Bornheim bis Meckenheim : Vorgebirge und Voreifel feiern Karneval zu Hause

Region So ganz ohne Karneval können die Kommunen im Linksrheinischen trotz der Pandemie nicht. Coronakonform schicken sie deshalb Videogrüße und laden zu virtuellen Sitzungen ein. Die Angebote im Überblick.

Nachdem der Verein in den vergangenen Monaten generell über soziale Medien aktiver gewesen sei, kam die Idee zur Online-Veranstaltung auf. „Es ging ja auf unsere Sitzung zu, und es war klar, so wie sonst können wir es nicht machen“, sagt Viernich.

Zum Glück sind der erste und zweite Vorsitzende des Vereins, Thomas Baumann und Florian Lützenkirchen, versiert in technischen Fragen. Wie genau eine Online-Sitzung aussehen könnte, probten die Tonmöhne vorab im kleinen Kreis, und es kam laut Viernich sehr gut an. An Weiberfastnacht präsentiert der Verein in Videos unterschiedliche Auftritte vergangener Sitzungen und neue Nummern. Für einen coronakonformen Tanz schickte Viernich die Schritte an die Aktiven und bat sie, sich jeweils selbst zu filmen. Andere trafen sich schon im November, als es noch erlaubt war, zur Aufnahme von Sketchen und Reden. „Es ist viel Arbeit“, so Viernich über die Vorbereitungen. Aber: „Es ist eine Herzensangelegenheit.“