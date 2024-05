Lokal „Im Zuschlag“ Waldschänke Alfter mit neuem Betreiber und neuem Konzept

Alfter · Die Waldschänke „Im Zuschlag“ in Alfter hat neue Pächter und ein neues Konzept. Das lockt schon jetzt zahlreiche Gäste an. Was genau geboten wird und warum das Publikum so bunt ist, hat der GA vor Ort erfragt.

27.05.2024 , 15:00 Uhr

Auf der großen Außenterrasse der Alfterer Waldschänke (von links): Andrea Volkesheimer, Vjollca Mehmeti und Burhan Mehmeti. Die Liegestühle im Hintergrund werden von den Gästen ebenfalls sehr gern genutzt. Foto: Chantal Dötsch

Von Chantal Dötsch