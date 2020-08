Wegen der Corona-Pandemie : Martinszug in Oedekoven fällt aus

Martinszug in Oedekoven fällt aus

Wegen der Corona-Pandemie fällt der Martinszug in Alfter-Oedekoven aus. Foto: picture alliance/dpa/Felix Kästle

Alfter-Oedekoven Aufgrund der Corona-Pandemie ist nun auch der Martinszug in Oedekoven abgesagt. Allerdings will der Ortsausschuss den Kindern dennoch eine kleine Freude bereiten.

Der Martinszug in Oedekoven fällt in diesem November aus. Das teilte Hermann-Josef Muellenbruck, Vorsitzender des Ortsausschusses, am Donnerstag mit. Aufgrund der Corona-Pandemie habe sich der Ortsausschuss zudem entschieden, keinen Seniorennachmittag zu veranstalten. Auch werden keine Martinslose verkauft.