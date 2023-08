Autos aufgebrochen Werkzeuge aus Firmenfahrzeugen in Alfter und Wachtberg gestohlen

Alfter/Wachtberg · Sowohl in Alfter als auch in Wachtberg haben Diebe in der Nacht zu Dienstag Firmenfahrzeuge aufgebrochen, um dann daraus hochwertiges Werkzeug zu stehlen. Die Polizei sucht nun nach möglichen Zeugen.

30.08.2023, 09:20 Uhr

Ein Handwerker holt Werkzeug aus einem Firmenwagen (Symbolbild). Foto: dpa/Oliver Berg





Von Chantal Dötsch