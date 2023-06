Malwettbewerb zum Thema Heimat in Alfter-Oedekoven „Heimat ist dort, wo Mama, Papa und meine Schwester leben“

Nach 2022 - da gab es in Kooperation mit der Alanus Hochschule eine Klangcollage - war der Malwettbewerb die zweite Veranstaltung des Fördervereins, die sich mit dem Thema „Heimat“ befasste. „Wir wollten in diesem Jahr den Nachwuchs erreichen. Auch um zu sehen, wie sie den Heimatbegriff verstehen“, stellte der Vereinsvorsitzende Detlef Nath fest. Herausgekommen ist eine Vielfalt an künstlerischer Gestaltung. Ob mit Bunt- beziehungsweise Bleistift, Wasserfarbe oder Krepppapier - die jungen Künstler hatten sich einiges einfallen lassen. So wie die Zwillinge Lian und Ben. „Das hier sind Blumen. Ich male gerne Blumen – wie die Blumen mit der rosa Farbe“, erzählt Lian (5), der bei seinem Werk das Pfingstrosenfeld am Laurentiusweg vor Augen hatte. Sein Bruder hat ebenfalls die Natur verewigt - als große Wiese mit einem Baum auf der linken Seite. „Oben sieht man die Sonne am Abend. Das ist dort, wo ich Fußball spiele“, schmunzelt der Fünfjährige.