Geplante Schulgründung : Wie soll das neue Alfterer Gymnasium heißen?

Alfter Eine Schule braucht auch einen Namen. Am Prozess zur Benennung des geplanten Gymnasiums in Alfter können sich bald alle Menschen beteiligen. Einige Namensvorschläge gibt es bereits.

Es ist nicht der zentrale Aspekt bei der geplanten Gründung eines Gymnasiums in Alfter , aber auch keine banale Angelegenheit: die Frage, wie die neue Schule heißen soll. Um eine Antwort auf diese Frage zu finden, soll nach Angaben von Gemeindesprecherin Maryla Günther am kommenden Samstag ein Namensfindungsprozess starten.

Wie berichtet, geht die Gemeinde Alfter derzeit den dritten Versuch an, eine weiterführende Schule in kommunaler Trägerschaft einzurichten. Zweimal waren Anläufe für eine Gesamtschule an zu wenigen Anmeldungen gescheitert, nun soll es ein Gymnasium werden – auf Basis einer Elternumfrage und nach einem entsprechenden Beschluss der Alfterer Politik. An den Start gehen soll das dreizügige Gymnasium im August 2023 (Schuljahr 2023/24), die Anmeldephase beginnt am Freitag, 20. Januar, 2023. Gebraucht werden mindestens 84 Anmeldungen.