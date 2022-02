Schulweg in Witterschlick : Eltern kritisieren den Wegfall einer Fußgängerampel

So groß wie 24 Fußballfelder : In Witterschlick soll eine weitere große Tonabbaufläche entstehen Seit Jahren will das Unternehmen Sibelco seine Tonabbauflächen in Witterschlick erweitern. Nicht nur die Gemeinde Alfter wehrt sich dagegen. Es gibt ein Problem mit der angrenzenden Wohnbebauung. Das ist der Stand der Dinge.