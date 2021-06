Vollsperrung im Ort : Fünf Menschen nach Frontal-Unfall in Witterschlick schwer verletzt

Fünf Menschen nach Frontal-Unfall in Witterschlick schwer verletzt

Witterschlick Nach einem Unfall in Witterschlick, ist die Hauptstraße im Ort voll gesperrt. Mehrere Beteiligte sind nach einem Frontalzusammenstoß schwer verletzt.

Zwei Fahrzeuge sind am Dienstagnachmittag aus noch unbekannter Ursache in Witterschlick frontal zusammengestoßen. Insgesamt wurden beim Unfall an der Ecke Hauptstraße und Raiffeisenstraße fünf Personen schwer verletzt.