Tier hatte Terrier totgebissen Gemeinde Alfter trifft Entscheidung zu aggressivem Hund

Mehrmals hatte ein als aggressiv geltender Hund in Witterschlick für Aufsehen gesorgt. Nun hat das Ordnungsamt der Gemeinde Alfter eine Entscheidung in der Angelegenheit getroffen. Wie Gemeindesprecherin Maryla Günther am Montag mitteilte, dürfen die Besitzer das Tier halten – allerdings unter Auflagen.