Nachwuchs im Einsatz : Kinder in Witterschlick sammeln Spenden für die Flutopfer

Kinder in Witterschlick sammeln Spenden für die Flutopfer

Alfter-Witterschlick Kleiner Beitrag, große Geste: Witterschlicker Kinder wollen den Flutopfern helfen und hatte dafür zwei Ideen.

Jeder Beitrag, um den Flutopfern zu helfen, zählt. Das dachten sich der achtjährige Ben und sein elfjähriger Freund Jonas aus Witterschlick. Als sie am Donnerstag vergangener Woche von der Katastrophe an der Ahr und in der Voreifel hörten, zogen sie zusammen mit Jonas’ siebenjährigem Bruder Hannes los, um Spenden zu sammeln.