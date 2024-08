Sammlung für den guten Zweck Wie Kronkorken aus Alfter kranken Kindern helfen

Bereits zum vierten Mal mit dabei sind auch die Mitglieder der Karnevalsgesellschaft Alpenrose aus Alfter-Witterschlick. In ihrem Sommerlager beim Tanz-Camp wurden die gesammelten Kronkorken des vergangenen Jahres von Eltern und Betreuern zusammengetragen. „Diesmal liegen wir definitiv über 600 Kilogramm“, kann Pressewartin Alina Sterl zufrieden am letzten Tag des Trainingslagers Bilanz ziehen. „Es ist diesmal so viel geworden, dass wir es nicht mehr allein aufwiegen können, sondern beim Kronkorkenfest in Bad Breisig tun“, sagte sie weiter.