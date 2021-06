40 Wehrleute im Einsatz : Rauchmelder warnen Bewohner vor Wohnungsbrand in Alfter

Alfter Rauchmelder haben die Bewohner eines Mehrparteienhauses in Alfter vor einem Brand gewarnt. Eine Küche hatte Feuer gefangen.

In der Holzgasse in Alfter haben Einsatzkräfte am frühen Dienstagabend einen Wohnungsbrand in einem Mehrparteienhaus gelöscht. Laut GA-Informationen war der Küchenbereich einer Wohnung im zweiten Obergeschoss in Brand geraten. Wie es zu dem Feuer kam, ist derzeit noch unklar.