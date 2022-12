Explosives Berufsporträt : Pyrotechniker Wolfgang Bedorf aus Alfter: „Schwarzpulver riecht für mich wie für andere Kaffee“

Mit seinem Funkauslöser kann Wolfgang Bedorf aus sicherer Entfernung Ladungen zünden, die er zum Beispiel wie hier in einem „Fächerelement“ (li.) und einem „Mörserkasten“ vorbereitet hat (Montage: Grafik/GA). Foto: Petra Reuter

Alfter-Volmershoven/Heidgen Sein ungewöhnlicher Beruf zieht stets alle Blicke auf sich: Wolfgang Bedorf (52) aus Alfter ist Pyrotechniker. Warum er so gern die Funken fliegen lässt, und was er zur Debatte über Feuerwerksverbote an Silvester sagt.