Verkehrschaos rund um den Adenauer-Damm Zusatzschilder weisen nach Irrfahrten auf Sackgasse hin

Das bestätigt auch die Gemeinde-Pressesprecherin Maryla Günther. „Nach in Augenscheinnahme der baustellenbedingten temporären Verkehrsbeschilderung“ sei eine niederschwellige Optimierung veranlasst worden, und zwar auf dem Alfterer Gemeindegebiet und in Absprache mit dem dort zuständigen Straßenverkehrsamt des Rhein-Sieg-Kreises. Der Bauhof der Gemeinde habe bereits am Donnerstagnachmittag ein temporäres Sackgassenschild in Höhe der Hausnummer 12 aufgestellt.