Autos kollidierten: Zwei Personen bei Unfall in Alfter verletzt

Zwei Personen wurden am Samstagnachmittag bei einem Unfall in Alfter verletzt. Wie Feuerwehrsprecher Michael Hesse dem GA mitteilte, waren gegen 17.15 Uhr zwei Fahrzeuge an der Ecke Alfterer Straße und Staffelsgasse aus noch ungeklärter Ursache kollidiert. Zwei der drei Insassen wurden dabei verletzt. Sie mussten in Krankenhaus gebracht werden.