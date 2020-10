Renovierung des Gotteshauses ist abgeschlossen : Alte Kirche in Bornheim ist wieder nutzbar

Bornheim Mit einem festlichen Erntedank-Gottesdienst eröffnet das frisch renovierte Gotteshaus.

Freude und Dankbarkeit herrschte am Erntedank-Sonntag beim Open Air-Gottesdienst der evangelischen Versöhnungskirche in Bornheim. Denn Pfarrer Dieter Katernberg dankte nicht nur Gott für seine Gaben und dass „wir immer viel zu essen haben“, sondern auch Ehrenamtlichen, die sich in verschiedenen Funktionen ins Gemeindeleben einbringen oder sich engagiert haben, sowie den Vertretern unterschiedlicher Gewerke sowie Architektin Ilsetraut Popke, die sich in den vergangenen eineinhalb Jahren liebevoll um die historische Restaurierung der „Alten Kirche“ gekümmert haben.