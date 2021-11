Kritik an Bauarbeiten in Ließem : Wird das Nadelöher noch kleiner?

Kritik an Bauarbeiten in Ließem

Wachtberg-Ließem Am Montag haben die Bauarbeiten im Marienforster Weg in Ließem begonnen. Daran üben Anwohner Kritik. Neben fehlenden Information machen sie sich Sorgen um die Zufahrt zur Köllenhofsiedlung.

Kritik von Ließemer Bürgern gibt es an den Bauarbeiten im Marienforster Weg. Seit Montag ist dort eine Baustelle eingerichtet und der Abschnitt vor dem Köllenhof gesperrt. Betroffen ist nach Angaben der Gemeinde Wachtberg der Bereich von der Einmündung zur Ließemer Straße (K14) bis zur vorderen Einmündung in die Straße Auf dem Köllenhof.

Diskussion um Verengung der Fahrbahn

Problematisch findet etwa Hartmut Beckschäfer, der bis zum vergangenen Jahr Vorsitzender der Ließemer Ortsvertretung war, bereits die Entstehungsgeschichte der Baumaßnahme: „Die Fahrbahnverengung an dieser Stelle, die mit der Querungshilfe einhergeht, war von Beginn an eine Idee der Verwaltung.“ Neben weiteren Alternativen zur Sicherung des Schulwegs sei diese Variante zwar im März 2019 in der Ortsvertretung diskutiert worden: „Das war jedoch keineswegs die favorisierte Lösung“, betont er. Trotzdem sei nun eine Planung für diese Variante in Auftrag gegeben worden. „Die stieß dann hier vor Ort durchweg auf Kritik“, so Beckschäfer.